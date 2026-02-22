Der Dessauer SV 97 I erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 46 Zuschauern einen klaren 6:4 (3:1)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 6:4 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Paul Apel für Dessau traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Dessauer legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Philipp Markert der Torschütze.

Dann konnte Dessau einen weiteren Erfolg verbuchen. Thomas Berger traf in der 26. Spielminute. Dann kamen die abgeschlagenen Dessauer schließlich auch mal zum Zug: Willi Veith Böhme schoss und traf in Spielminute 45, gefolgt von Philip Streuber (58.). Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Apel schoss und traf in der 62. Minute noch einmal. So einfach ließen sich die Dessauer nicht abhängen. Robert Mathias Krieg schoss und traf in Minute 73. Der Dessauer SV 97 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Markert versenkte den Ball in der 78. Minute ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Dessauer jedoch nicht abhängen. Leander Zabel versenkte den Ball in Spielminute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Berger (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 6:4 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Die Dessauer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Von Klöden, Merkel, Schlichting (68. Walzer), Dieckow (90. Hulwa), Markert, Eckersberg, T. Berger (90. Kamschütz), Akbari, Malende, Apel (90. Yousef)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Zuchowski, Böhme, Streuber, Krüger, Ihbe (75. Rüdiger), Richter, Ziemba (55. Krieg), Hensen, Buschmann

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46