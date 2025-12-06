In der Fußball-Landesklasse 4 kassierte der FC Stahl Aken am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Elster und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Aken/MTU. Im Woodward Elbesportpark wurden die Fans des FC Stahl Aken am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Luca Marko Schulz ins Netz. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zahna-Elsteraner legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Maurice Witzel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (7.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 26, Ivan Lavrov in Minute 40 und Witzel in Minute 62. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Damon Schüler (Elster) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 6:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Eintracht Elster

FC Stahl Aken: Schulz – Franz (74. Korge), Ufer, Wotschadlo, Mazurkevych (78. Voigt), Kutscher (67. Müller), Abdul Awali, Knauth, Rehsack, Dreßler, Saalmann (62. Saliou)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schneider, Witzel, Kase, Schutzsch (76. Donath), Richter, Engelhardt, Lavrov (62. Göbel), Witzel (62. Schüler), Schuschke, Dietze

Tore: 0:1 Philipp Schneider (1.), 0:2 Maurice Witzel (7.), 0:3 Philipp Schneider (26.), 0:4 Ivan Lavrov (40.), 0:5 Maurice Witzel (62.), 0:6 Damon Schüler (83.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Dean Domenic Werner, Levis Benjamin Werner; Zuschauer: 12