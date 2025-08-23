Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I ist auf Augenhöhe geendet.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Eric Landgraf mit einem Strafstoß für Kochstedt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

TuS Kochstedt Kopf an Kopf mit Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 57

Das rettende Tor für den Dessauer SV 97 I fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Paul Apel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (57.). Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Rüdiger (85. Denell), Streuber (54. Böhme), Strokosch, Landgraf (46. Hein), Hensen, Friedrich, Krüger, Buschmann (67. Krieg), Zuchowski (79. Täubrecht), Richter

Dessauer SV 97 I: Deistler – Jornitz (63. Schlichting), Apel, Von Klöden, Merkel, Malende, Bittner, Akbari (82. Dieckow), Markert, Abdulkarim, Rupprecht (63. Eckersberg)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100