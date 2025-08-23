Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Spiel gegen den Dessauer SV 97 I am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I ist auf Augenhöhe geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Eric Landgraf mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 57

In Minute 57 fiel das letzte Tor der Partie. Zwölf Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Apel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (57.). Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Friedrich, Richter, Krüger, Buschmann (67. Krieg), Landgraf (46. Hein), Rüdiger (85. Denell), Hensen, Streuber (54. Böhme), Zuchowski (79. Täubrecht), Strokosch

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Jornitz (63. Schlichting), Akbari (82. Dieckow), Rupprecht (63. Eckersberg), Bittner, Von Klöden, Merkel, Markert, Apel, Abdulkarim

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100