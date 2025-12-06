Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Eric Landgraf für Kochstedt traf und in Minute 15 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Laszlo Csehil erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Kochstedt gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Minute 67

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem TuS Kochstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (90.+3). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Zabel, Zuchowski, Strokosch (61. Krüger), Hensen, Richter, Buschmann, Friedrich (71. Hajowsky), Böhme, Ihbe, Landgraf (57. Streuber)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Riediger, Tran Nguyen Gia, Strobel, Mißner, Nelles (80. Achilles), König, Pabstmann (71. Kirchhoff), Jentzsch (61. Schneidewind), Csehil

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35