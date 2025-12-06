Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Duell mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Begegnung von TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II endet mit Remis 2:2

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

In Minute 15 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Eric Landgraf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Dessauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Laszlo Csehil der Torschütze (67.).

TuS Kochstedt Kopf an Kopf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (90.+3). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Hensen, Zabel, Friedrich (71. Hajowsky), Richter, Ihbe, Buschmann, Landgraf (57. Streuber), Strokosch (61. Krüger), Böhme, Zuchowski

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Jentzsch (61. Schneidewind), Riediger, Tran Nguyen Gia, Nelles (80. Achilles), König, Strobel, Mißner, Pabstmann (71. Kirchhoff), Eberhard, Csehil

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35