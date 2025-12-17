Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber SV Germania 08 Roßlau gegen die SG Empor Waldersee ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Michel Müller (SV Germania 08 Roßlau) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde ein weiteres Tor durch Robert Ruge erzielt.

SV Germania 08 Roßlau mit 2:0 vorne – 42. Minute

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Adrian Elias Westendorf den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das gaster Team errang (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hagendorf, Fleischer (55. Reichardt), Müller (38. Hanke), Marzian (76. Michaelis), Klausnitzer, Mieth, Richter, Seiffert (78. Möbius), Ruge, Franzel

SG Empor Waldersee: Köhler – Schilling, Meßing (46. Rubitzsch), Griebner, Chebbah (78. Loppnow), Gaedke, Schulze, Eckardt, Schäfer (46. John), Westendorf, Vogel

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80