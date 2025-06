Ein 3:3 (2:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Muldestausee/MTU. Am Freitag haben sich der SV Friedersdorf und der SV 1922 Pouch-Rösa ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (2:1).

Nach lediglich 22 Minuten schoss Patrick Thiel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb (34.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Besnik Jefkay den Ball ins Netz.

SV Friedersdorf führt nach 42 Minuten 2:0

Tor Nummer drei schoss Fernando Gentil Da Cunha für Pouch-Rösa (44.). Es blieb spannend. Leandro Gräbe-Schmelzer traf für Friedersdorf (65). Fernando Gentil Da Cunha traf für Pouch-Rösa (74). Spielstand 3:2 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis. Der SV 1922 Pouch-Rösa hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sebastian Grimm.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Oleksandr Synovyd, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Muldestauseer zu erreichen (90.+2). In Spielminute 95 handelte sich der SV 1922 Pouch-Rösa noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Muldestauseer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Friedersdorf: Hahn – Jefkay, Mieth, Mühlbauer, Walter, Thiel, Kökel (60. Fischer), Janssen, Seiring (76. Schletter), Vereshchaka (76. Schirnau), Gräbe-Schmelzer (87. Trommer)

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Gentil Da Cunha, Gkouvas (83. Müller), Kunyk, Paschos, Hulovych (68. Hänisch), Quilitzsch (68. Siverchuk), Wittek, Synovyd, Robalo, Shaba

Tore: 1:0 Patrick Thiel (22.), 2:0 Besnik Jefkay (42.), 2:1 Fernando Gentil Da Cunha (44.), 3:1 Leandro Gräbe-Schmelzer (65.), 3:2 Fernando Gentil Da Cunha (74.), 3:3 Oleksandr Synovyd (90.+2); Schiedsrichter: Christian Habel (Muldestausee); Assistenten: Mathias Thielbeer, Aaron Gaebler; Zuschauer: 130