Ergebnis 9. Spieltag Begegnung von SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa endet unentschieden 0:0
Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber SV Friedersdorf gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Muldestausee/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa mit einem torlosen 0:0 (0:0). 65 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa
SV Friedersdorf: Fleischer – Seiring, Mühlbauer, Stolzenhain (78. Rickelt), Vereshchaka (82. Kauna), Siverchuk, Janssen, Kökel (77. Krasnokutskyi), Thiel (38. Rohde), Fischer (60. Walter), Jefkay
SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Shaba, Gentil Da Cunha, Da Silva Semedo (34. Camara), Hulovych (86. Wittek), Tale (67. Paschos), Synovyd, Kunyk, Rocktäschel (73. Hänisch), Robalo, Ersed
; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65