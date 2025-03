Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SV Dessau 05 II und FC Stahl Aken mit einem torlosen 0:0 (0:0). 45 Zuschauer waren auf dem Stadion am Schillerpark - Platz 2 live dabei. Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Alles in allem acht Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

0:0 im Duell zwischen SV Dessau 05 II und FC Stahl Aken –

Der SV Dessau 05 II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 II – FC Stahl Aken

SV Dessau 05 II: Heimberg – Horvath, Girke, Schilling (46. Toma), A. Chebbah (74. Dietrich), Bergt (56. Herro), Schmitkamp, R. Chebbah, Gaedke, Amededjisso, Kuczkowiak

FC Stahl Aken: Papsdorf – Knauth, Hellmer (90. Zakhel), Wotschadlo (13. Hassan), Franz, Ufer, Abdul Awali, Zhelezniak, Müller, Krenzler, Rehsack (68. Alahmad)

; Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Eric Bregulla, Vincent Maximilian Gottschalk; Zuschauer: 45