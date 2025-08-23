Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber FC Stahl Aken gegen den SV Seegrehna ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Max Johannes Hellmer für Aken traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Christian Lippert (40.) erzielt wurde.

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seegrehna noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Wittenberger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Akener sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Rehsack (67. Zhelezniak), Müller, Ufer, Knauth, Rzeznitzeck, Boeck, Lippert (85. Saalmann), Mrachacz (18. Abdul Awali), Belger, Hellmer

SV Seegrehna: Furchner – Trenkel, Jäckel, Schenke, Griedel, Geißler, Schüler, Ruprecht (80. Weise), Schenke, Kruse, Gäbelt

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37