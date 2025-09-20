Ergebnis 5. Spieltag Begegnung von 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster endet unentschieden 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion. Schiri Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 5
0:0 im Duell zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster –
Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster
1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Chebbah (88. Kirchhoff), Jentzsch, Nelles (85. Rohde), Pötzsch (65. Schneidewind), Erler, Strobel, Mißner, Csehil (76. Pabstmann), Eberhard (90. König), Riediger
SV Eintracht Elster: Ruß – Remme, Witzel, Dietze, Donath (75. Jahn), Göbel, Schüler (56. Kupplich), Schneider, Zoberbier, Lavrov (56. Witzel), Engelhardt
; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56