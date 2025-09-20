Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion. Schiri Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

0:0 im Duell zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster –

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Chebbah (88. Kirchhoff), Jentzsch, Nelles (85. Rohde), Pötzsch (65. Schneidewind), Erler, Strobel, Mißner, Csehil (76. Pabstmann), Eberhard (90. König), Riediger

SV Eintracht Elster: Ruß – Remme, Witzel, Dietze, Donath (75. Jahn), Göbel, Schüler (56. Kupplich), Schneider, Zoberbier, Lavrov (56. Witzel), Engelhardt

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56