Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der SV Seegrehna gegenüber der SV Germania 08 Roßlau machtlos und wurde mit 6:8 (3:0) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:8 (3:0).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Christoph Thauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Thauer den Ball ins Netz (12.).

Christoph Thauer kickt SV Seegrehna in 2:0-Führung – Minute 12

Dann verbuchten die Wittenberger noch einen Erfolg. Julian Niklas Gäbelt schoss und traf in Spielminute 24. Der SV Germania 08 Roßlau lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Stefan Krug versenkte den Ball in der 53. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Wittenberger aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Thauer traf in Minute 57 zum dritten Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Thauer schoss und traf in der 74. Minute ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug versenkte den Ball in der 75. Minute zum zweiten Mal. 5:5. Der SV Seegrehna konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Thauer traf in Spielminute 80 noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug schoss und traf in Spielminute 81 zum dritten Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Bereits drei Minuten darauf konnte Jeremy-Niklas Berke (Roßlau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Mit 8:6 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Trenkel (78. F. Ruprecht), Jäckel, J. Ruprecht (79. Kohl), Stark, Kruse, Gäbelt, Geißler, Schüler, Schenke, Thauer

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer (77. Möbius), Klausnitzer, Hagendorf, Michaelis (27. Franzel), Mieth, Reichardt (46. Krug), Berke, Müller, Seiffert (46. Marzian), Ruge

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80