Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:8 (3:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Christoph Thauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Thauer den Ball ins Netz (12.).

Doppelpack von Christoph Thauer bringt SV Seegrehna 2:0 in Führung – Minute 12

Dann verbuchten die Wittenberger einen weiteren Erfolg. Julian Niklas Gäbelt versenkte den Ball in der 24. Spielminute. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Dessauer zum Zug: Stefan Krug versenkte den Ball in Spielminute 53. Brenzlich wurde es für die Wittenberger zunächst nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Thauer versenkte den Ball in der 57. Minute zum dritten Mal. Es wollte den Seegrehnaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Thauer schoss und traf in Spielminute 74 zum vierten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug traf in Spielminute 75 zum zweiten Mal. Gleichstand. Der SV Seegrehna konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Thauer traf in Minute 80 zum fünften Mal. So einfach ließen sich die Dessauer aber nicht abhängen. Krug versenkte den Ball in der 81. Spielminute noch einmal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Schon drei Minuten später konnte Jeremy-Niklas Berke (Roßlau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Mit 8:6 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Kruse, Trenkel (78. F. Ruprecht), Thauer, Gäbelt, Jäckel, Geißler, Stark, Schüler, Schenke, J. Ruprecht (79. Kohl)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer (77. Möbius), Berke, Michaelis (27. Franzel), Ruge, Müller, Reichardt (46. Krug), Seiffert (46. Marzian), Hagendorf, Klausnitzer, Mieth

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80