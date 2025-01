Jessen/MTU. Die Jessener haben am Samstag dem Gegner aus Bitterfeld-Wolfen ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Mario Jeske (Könnern) eine Gelbe Karte an die Jessener (8.). Philip Olexy traf für den SV Allemannia 08 Jessen in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Felix Klauser den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

28. Minute: SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte jetzt zweimal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Yves Hauschildt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Klauser konnte in Minute 34 erneut einnetzen, Konrad Schramm in Minute 39 und WinterJannik-Noah Winter legte in Minute 54 nach. Es sah nicht gut aus für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II. In Minute 60 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Bitterfeld-Wolfener zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Klauser (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 6:1 verließen die Jessener den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Jessener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter, Krause, Olexy, Michlick, Ockler (82. Reiche), Askar (67. Taheri), Wilhelms (77. Schulze), Heinrich (32. Sachse), Schramm, Klauser (86. Lustig)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Hauschildt – Riediger, Tran Nguyen Gia (71. Kirchhoff), Erler (46. Ristok), Pötzsch, Csehil, Zagiev, Pabstmann (46. Schellschmidt), Funkat (58. Achilles), Nelles, Strobel

Tore: 1:0 Philip Olexy (12.), 2:0 Felix Klauser (28.), 3:0 Felix Klauser (34.), 4:0 Konrad Schramm (39.), 5:0 Jannik-Noah Winter (54.), 5:1 Niklas Achilles (60.), 6:1 Felix Klauser (67.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Stefan Cordes, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 93