Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Enrico Heede und sein Team SG 1919 Trebitz gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:1) wider.

Bad Schmiedeberg/MTU. 6:1 (3:1) in Trebitz: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Enrico Heede, die SG 1919 Trebitz, am Samstag im Tor der Besucher aus Wittenberg untergebracht.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Meene (28.) erzielt wurde.

Kai Michael Meene kickt SG 1919 Trebitz in 2:0-Führung – Minute 28

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Wittenberger dran: Christian Müller versenkte den Ball in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Schmiedeberger schafften es, nochmal zu erhöhen. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb.

35 Minuten nach der Pause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 verließen die Schmiedeberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Krott, Höppner, Preuß, Födisch, Grobmann (67. Schütz), Neumann, Meene, Oberländer, Kühne, Gröber

FC Victoria Wittenberg: Müller – Vurmo (46. Kießling), Müller, Körnig, Müller (60. Smith-Heston), Wakrim, Müller, Thöner, Arlt, Dorn, Hüller (46. Wightman)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38