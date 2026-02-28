Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Enrico Heede und sein Team SG 1919 Trebitz gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:1) wider.

Bad Schmiedeberg/MTU. Sechsmal hat die SG 1919 Trebitz am Samstag gegen die Gäste aus Wittenberg eingenetzt. 6:1 (3:1) für die Schmiedeberger.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Meene (28.) erzielt wurde.

Kai Michael Meene kickt SG 1919 Trebitz in 2:0-Führung – Minute 28

Der FC Victoria Wittenberg lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Christian Müller traf in Minute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Schmiedeberger schafften es, nochmal zu erhöhen. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Meene, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:1 zu festigen (80.). In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Oberländer, Neumann, Grobmann (67. Schütz), Gröber, Meene, Kühne, Krott, Födisch, Höppner, Preuß

FC Victoria Wittenberg: Müller – Wakrim, Körnig, Dorn, Müller, Arlt, Müller (60. Smith-Heston), Hüller (46. Wightman), Thöner, Vurmo (46. Kießling), Müller

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38