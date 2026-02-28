Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Enrico Heede und sein Team SG 1919 Trebitz gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:1) wider.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Meene (28.) erzielt wurde.

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Wittenberger schließlich auch mal zum Zug: Christian Müller versenkte den Ball in Minute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Schmiedeberger einen zusätzlichen Erfolg. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg steckte einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 gingen die Schmiedeberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG 1919 Trebitz hat sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Neumann, Oberländer, Grobmann (67. Schütz), Kühne, Gröber, Höppner, Krott, Preuß, Meene, Födisch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn, Wakrim, Thöner, Hüller (46. Wightman), Müller, Müller, Körnig, Müller (60. Smith-Heston), Arlt, Vurmo (46. Kießling)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38