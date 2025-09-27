Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Eintracht Elster am Samstag gegen die Gäste aus Friedersdorf eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Zahna-Elsteraner.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maurice Witzel für Elster traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zahna-Elsteraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Philipp Schneider erzielt.

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – 30. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Nick Hartmann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Friedersdorf erlangte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Engelhardt (85. Jahn), Lavrov, Schutzsch (71. Remme), Dietze, M. Witzel, Zoberbier (66. D. Schüler), Schneider (82. Kupplich), Y. Schüler (85. L. Witzel), Göbel, Kase

SV Friedersdorf: Hahn – Seiring, Walter, Stolzenhain, Kökel (46. Krasnokutskyi), Vereshchaka, Janssen, Hartmann, Jefkay, Kowalski, Rohde (68. Fischer)

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44