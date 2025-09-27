Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. 5:1 (2:0) in Elster: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marvin Richter, der SV Eintracht Elster, am Samstag im Tor der Besucher aus Friedersdorf untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Maurice Witzel für Elster traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zahna-Elsteraner legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze.

SV Eintracht Elster führt mit 2:0 – 30. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nick Hartmann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Friedersdorf erlangte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Göbel, Zoberbier (66. D. Schüler), Dietze, Lavrov, Engelhardt (85. Jahn), Y. Schüler (85. L. Witzel), Schneider (82. Kupplich), Schutzsch (71. Remme), Kase, M. Witzel

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka, Seiring, Kökel (46. Krasnokutskyi), Stolzenhain, Jefkay, Walter, Janssen, Hartmann, Rohde (68. Fischer), Kowalski

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44