Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Samstag dem Kontrahenten aus Friedersdorf souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Anpfiff schoss Maurice Witzel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Zahna-Elsteraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Philipp Schneider erzielt.

SV Eintracht Elster führt mit 2:0 – 30. Minute

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Hartmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Lavrov, Zoberbier (66. D. Schüler), Kase, Göbel, Engelhardt (85. Jahn), Schutzsch (71. Remme), M. Witzel, Schneider (82. Kupplich), Dietze, Y. Schüler (85. L. Witzel)

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Kowalski, Stolzenhain, Kökel (46. Krasnokutskyi), Seiring, Janssen, Rohde (68. Fischer), Hartmann, Jefkay, Vereshchaka

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44