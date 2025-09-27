Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Kräftemessen mit dem SV Friedersdorf vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Eintracht Elster am Samstag gegen die Gegner aus Friedersdorf eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Zahna-Elsteraner.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maurice Witzel für Elster traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zahna-Elsteraner legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze.

SV Eintracht Elster führt in Minute 30 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Schon zwei Minuten darauf konnte Nick Hartmann (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Lavrov, M. Witzel, Schutzsch (71. Remme), Dietze, Göbel, Schneider (82. Kupplich), Kase, Y. Schüler (85. L. Witzel), Engelhardt (85. Jahn), Zoberbier (66. D. Schüler)

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Kowalski, Hartmann, Janssen, Stolzenhain, Seiring, Jefkay, Vereshchaka, Rohde (68. Fischer), Kökel (46. Krasnokutskyi)

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44