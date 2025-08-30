Der SV 1922 Pouch-Rösa unter Leitung von Coach Sebastian Grimm feierte ein überlegenes Ergebnis über den FC Stahl Aken mit einem 5:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Muldestausee/MTU. Die Muldestauseer haben am Samstag dem Gegner aus Aken souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Dedej Ersed (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Muldestauseer legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Fernando Gentil Da Cunha der Torschütze.

SV 1922 Pouch-Rösa liegt in Minute 34 2:0 vorn

Die Muldestauseer erhöhten noch einmal. Oleksii Hulovych traf in Spielminute 39. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde es für die Muldestauseer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Dmytro Kunyk schoss und traf in Spielminute 61. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Gentil Da Cunha (Pouch-Rösa) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 5:1 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba, Hulovych (68. Schubert), Synovyd, Rocktäschel, Kunyk, Paschos (29. Tale), Gentil Da Cunha, Robalo (77. Wittig), Ersed (68. Camara), Richter (46. Hänisch)

FC Stahl Aken: Krenzler – Saalmann (76. Zakhel), Belger, Müller, Dreßler, Knauth (84. Teichmann), Hellmer (84. Kutscher), Mazurkevych, Rehsack, Franz (41. Abdul Awali), Korge

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63