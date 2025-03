Gräfenhainichen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 171 Besuchern des Sportforums Stadion geboten. Die Gräfenhainicher waren den Gästen aus Dessau mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Norman Henschel traf für den VfB Gräfenhainichen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit setzte Gräfenhainichen noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Malte Wiechmann erzielt.

VfB Gräfenhainichen in Minute 50 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Henschel traf in Minute 54 und Richard Werner Gudßend in Minute 74. Spielstand 4:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 18

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Marvin Römling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Dessau 05 II

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Stockmann, Henschel (79. Schlobach), Kühne, Fromm, Hopfe, Michalczyk (72. Voigt), Gudßend, Rodriguez, Kirste (68. Römling), Wiechmann (90. Mehre)

SV Dessau 05 II: Schlegel – Bergt (65. Schilling), Toma, Hoffmann, Amededjisso, Sanneh, Römer, Thomas, Kupka, Gaedke (75. Hammond), Hobohm

Tore: 1:0 Norman Henschel (13.), 2:0 Malte Wiechmann (50.), 3:0 Norman Henschel (54.), 4:0 Richard Werner Gudßend (74.), 5:0 Marvin Römling (90.+1); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Maximilian Thürmer, Guntram Beck; Zuschauer: 171