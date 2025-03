Gräfenhainichen/MTU. Die 171 Besucher des Sportforums Stadion haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Gräfenhainicher besiegten das Team aus Dessau mit 5:0 (1:0) deutlich.

Norman Henschel (VfB Gräfenhainichen) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Gräfenhainichen noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Malte Wiechmann erzielt.

VfB Gräfenhainichen liegt in Minute 50 2:0 vorn

Der Siegeszug der Gräfenhainicher brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Richard Selka im gegnerischen Tor. Henschel traf in Minute 54 und Richard Werner Gudßend in Minute 74. Spielstand 4:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 18

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Gräfenhainichen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Marvin Römling (Gräfenhainichen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:0 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Dessau 05 II

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Rodriguez, Wiechmann (90. Mehre), Michalczyk (72. Voigt), Henschel (79. Schlobach), Stockmann, Kühne, Fromm, Hopfe, Kirste (68. Römling), Gudßend

SV Dessau 05 II: Schlegel – Hobohm, Thomas, Bergt (65. Schilling), Römer, Gaedke (75. Hammond), Kupka, Sanneh, Hoffmann, Toma, Amededjisso

Tore: 1:0 Norman Henschel (13.), 2:0 Malte Wiechmann (50.), 3:0 Norman Henschel (54.), 4:0 Richard Werner Gudßend (74.), 5:0 Marvin Römling (90.+1); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Maximilian Thürmer, Guntram Beck; Zuschauer: 171