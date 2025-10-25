Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Jens Borchers und sein Team SV Germania 08 Roßlau gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 62 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Lucas Klausnitzer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (75.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Constantin Elias Richter den Ball ins Netz (77.).

Minute 77: SV Germania 08 Roßlau liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Lukas Ulrich Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (88.). Die SV Germania 08 Roßlau hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer (60. Krug), Richter, Klausnitzer, Berke, Michaelis (60. Thauer), Franzel (81. Hanke), Reichardt, Lorenz (81. Möbius), Ruge (81. Heit), Seiffert

FC Victoria Wittenberg: Müller – Wakrim, Müller (80. Rasche), Dorn (86. Müller), Kießling, Thöner, Zaddach, Ritter, Körnig, Arlt (78. Vurmo), Jablonka

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62