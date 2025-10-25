Die SV Germania 08 Roßlau unter Leitung von Trainer Jens Borchers feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Victoria Wittenberg mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 62 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Lucas Klausnitzer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (75.). Die Dessauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Constantin Elias Richter der Torschütze (77.).

Minute 77: SV Germania 08 Roßlau liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Lukas Ulrich Hanke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. Die Dessauer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Lorenz (81. Möbius), Seiffert, Michaelis (60. Thauer), Franzel (81. Hanke), Reichardt, Fleischer (60. Krug), Ruge (81. Heit), Richter, Berke, Klausnitzer

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn (86. Müller), Körnig, Wakrim, Arlt (78. Vurmo), Thöner, Kießling, Ritter, Jablonka, Zaddach, Müller (80. Rasche)

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62