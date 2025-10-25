Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Jens Borchers und sein Team SV Germania 08 Roßlau gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 62 Besuchern des Elbesportparks geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lucas Klausnitzer (SV Germania 08 Roßlau) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Constantin Elias Richter der Torschütze (77.).

2:0 Vorsprung für SV Germania 08 Roßlau – 77. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Lukas Ulrich Hanke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Dessauer entschieden. Die Dessauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Ruge (81. Heit), Fleischer (60. Krug), Lorenz (81. Möbius), Michaelis (60. Thauer), Reichardt, Klausnitzer, Seiffert, Richter, Berke, Franzel (81. Hanke)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller (80. Rasche), Wakrim, Dorn (86. Müller), Kießling, Ritter, Körnig, Jablonka, Thöner, Arlt (78. Vurmo), Zaddach

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62