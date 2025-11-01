Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Coach Marvin Richter aus dem Kräftemessen mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Coswig mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Yannick Schüler (45+2.) erzielt wurde.

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – 47. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Schüler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (88.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner gesichert. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schutzsch (86. L. Witzel), Göbel, Kase, Engelhardt, Schneider, Y. Schüler, D. Schüler (76. Schuschke), Lavrov, Dietze (88. Jahn), M. Witzel (86. Zoberbier)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ristok (77. Weber), Warnecke, Körnicke, Gliese (46. Schaaf), Scheller, Kappel, Seifert, Guroll, Bergt, Ziem (85. Ziem)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61