Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Coach Marvin Richter feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Blau-Rot Coswig mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Elster Bau Sportpark ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Zahna-Elsteraner gewannen deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Coswig.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Yannick Schüler (45+2.) erzielt wurde.

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – 47. Minute

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Schüler (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Lavrov, M. Witzel (86. Zoberbier), Göbel, Schutzsch (86. L. Witzel), D. Schüler (76. Schuschke), Dietze (88. Jahn), Schneider, Y. Schüler, Kase, Engelhardt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Gliese (46. Schaaf), Kappel, Ristok (77. Weber), Guroll, Bergt, Seifert, Körnicke, Warnecke, Scheller, Ziem (85. Ziem)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61