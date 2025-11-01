Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Coach Marvin Richter feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Blau-Rot Coswig mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zahna-Elsteraner legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yannick Schüler der Torschütze (45+2.).

Minute 45+2: SV Eintracht Elster baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Schüler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (88.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Göbel, D. Schüler (76. Schuschke), Lavrov, M. Witzel (86. Zoberbier), Kase, Dietze (88. Jahn), Schutzsch (86. L. Witzel), Engelhardt, Y. Schüler, Schneider

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert, Ristok (77. Weber), Bergt, Körnicke, Gliese (46. Schaaf), Guroll, Scheller, Ziem (85. Ziem), Kappel, Warnecke

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61