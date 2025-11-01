Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Coach Marvin Richter feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Blau-Rot Coswig mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zahna-Elsteraner legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Yannick Schüler der Torschütze (45+2.).

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45+2

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schüler (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Y. Schüler, Engelhardt, Kase, D. Schüler (76. Schuschke), M. Witzel (86. Zoberbier), Schneider, Dietze (88. Jahn), Schutzsch (86. L. Witzel), Lavrov, Göbel

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ziem (85. Ziem), Ristok (77. Weber), Kappel, Seifert, Guroll, Körnicke, Scheller, Bergt, Warnecke, Gliese (46. Schaaf)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61