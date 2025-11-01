Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Spiel mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marvin Richter, als Philipp Schneider für Elster traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Yannick Schüler (45+2.) erzielt wurde.

Minute 45+2: SV Eintracht Elster führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Schüler (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – M. Witzel (86. Zoberbier), Y. Schüler, D. Schüler (76. Schuschke), Lavrov, Dietze (88. Jahn), Schneider, Kase, Schutzsch (86. L. Witzel), Engelhardt, Göbel

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ristok (77. Weber), Gliese (46. Schaaf), Scheller, Warnecke, Ziem (85. Ziem), Kappel, Seifert, Guroll, Körnicke, Bergt

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61