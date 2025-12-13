Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Trainer Marvin Richter feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Empor Waldersee mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Die 55 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten die Gäste mit 5:0 (4:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch (SV Eintracht Elster) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht allzu lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Jan Sascha Schulze den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

23. Minute: SV Eintracht Elster baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Damon Schüler kam rein für Lennox Witzel und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite sprangen Raul Loppnow für Jason Schilling und Damien Simon für Adrian Elias Westendorf ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Yannick Schüler (Elster) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Lavrov, L. Witzel (66. D. Schüler), Schutzsch (83. Donath), Kase (66. Y. Schüler), Engelhardt, Schneider, Schuschke (89. Zoberbier), T. Richter, Dietze (76. Göbel), M. Witzel

SG Empor Waldersee: Bahn – Schäfer (7. Rubitzsch), Schilling (70. Loppnow), Chebbah, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Schulze, Vogel, Bruch (83. Hofmann), Gaedke, Griebner, Westendorf (70. Simon)

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55