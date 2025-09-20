Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Ralf Steffens und sein Team TuS Kochstedt gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

4:0 – TuS Kochstedt in der Begegnung mit FC Victoria Wittenberg deutlich überlegen

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch traf für den TuS Kochstedt in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

Minute 20: TuS Kochstedt baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (90.). Die Dessauer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hensen, Zuchowski, Friedrich (62. Ziemba), Richter, Ihbe, Zabel (62. Böhme), Resetaritz (88. Streit), Krüger (89. Bidmon), Buschmann (79. Denell), Strokosch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller (77. Ritter), Körnig, Tann, Jablonka (55. Müller), Arlt (86. Rasche), Kießling, Wakrim, Thöner, Huth, Dorn

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35