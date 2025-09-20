Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Ralf Steffens und sein Team TuS Kochstedt gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Eike Strokosch (TuS Kochstedt) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Daniel Friedrich der Torschütze (20.).

20. Minute: TuS Kochstedt mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Der TuS Kochstedt hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Friedrich (62. Ziemba), Strokosch, Richter, Zabel (62. Böhme), Buschmann (79. Denell), Resetaritz (88. Streit), Krüger (89. Bidmon), Hensen, Zuchowski, Ihbe

FC Victoria Wittenberg: Müller – Jablonka (55. Müller), Dorn, Tann, Huth, Müller (77. Ritter), Arlt (86. Rasche), Wakrim, Körnig, Kießling, Thöner

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35