Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Ralf Steffens und sein Team TuS Kochstedt gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten das Team aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch traf für den TuS Kochstedt in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Dessauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Daniel Friedrich der Torschütze (20.).

TuS Kochstedt führt mit 2:0 – Minute 20

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Richter, Ihbe, Zabel (62. Böhme), Resetaritz (88. Streit), Hensen, Strokosch, Krüger (89. Bidmon), Buschmann (79. Denell), Zuchowski, Friedrich (62. Ziemba)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Jablonka (55. Müller), Wakrim, Müller (77. Ritter), Körnig, Huth, Dorn, Kießling, Thöner, Arlt (86. Rasche), Tann

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35