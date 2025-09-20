Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der TuS Kochstedt von Trainer Ralf Steffens aus dem Duell mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch traf für den TuS Kochstedt in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

20. Minute: TuS Kochstedt baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (90.). Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Friedrich (62. Ziemba), Hensen, Zabel (62. Böhme), Ihbe, Buschmann (79. Denell), Strokosch, Richter, Zuchowski, Resetaritz (88. Streit), Krüger (89. Bidmon)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Huth, Thöner, Müller (77. Ritter), Arlt (86. Rasche), Tann, Körnig, Wakrim, Dorn, Kießling, Jablonka (55. Müller)

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35