Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der TuS Kochstedt von Trainer Ralf Steffens aus dem Kräftemessen mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Wittenberg durch.

Nach 16 Minuten schoss Eike Strokosch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Dessauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Daniel Friedrich der Torschütze (20.).

Minute 20: TuS Kochstedt führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.). Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel (62. Böhme), Krüger (89. Bidmon), Hensen, Ihbe, Friedrich (62. Ziemba), Richter, Resetaritz (88. Streit), Buschmann (79. Denell), Strokosch, Zuchowski

FC Victoria Wittenberg: Müller – Huth, Müller (77. Ritter), Wakrim, Körnig, Arlt (86. Rasche), Tann, Dorn, Thöner, Jablonka (55. Müller), Kießling

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35