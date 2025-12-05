Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Coach Julius Sahr feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Friedersdorf mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

4:0 – SV Allemannia 08 Jessen in der Begegnung mit SV Friedersdorf deutlich souverän

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 37 Besuchern auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 geboten. Die Jessener setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Friedersdorf durch.

Jannik-Noah Winter (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Jessener legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Winter der Torschütze (41.).

Doppelpack von Jannik-Noah Winter bringt SV Allemannia 08 Jessen 2:0 in Führung – Minute 41

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (82.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Peinl (43. Wedmann), Krause (46. Alalawi), Heinrich, J. Michlick, Heinze, Olexy, Winter (82. Michalke), Weidmann, M. Michlick (77. Böhme), Quinque (68. Sachse)

SV Friedersdorf: Fleischer – Seiring, Janssen, Stolzenhain (75. Rickelt), Walter, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Jefkay, Kökel (72. Rohde), Mühlbauer, Mieth, Vereshchaka

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37