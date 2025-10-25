Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der SV Allemannia 08 Jessen von Coach Julius Sahr aus dem Spiel mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

4:0 – SV Allemannia 08 Jessen in der Begegnung mit SG 1919 Trebitz deutlich souverän

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Trebitz durch.

Kevin Heinze (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Jessen noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Michel Nick Wedmann erzielt.

Minute 64: SV Allemannia 08 Jessen führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Der SV Allemannia 08 Jessen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – M. Michlick (80. Sachse), J. Michlick, Heinze (80. Schüler), Böhme (61. Krause), Weidmann, Olexy (80. Michalke), Heinrich, Alalawi, Quinque, Wedmann

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kirschke, Oberländer, Gröber, Bilke, Krott (73. Howe), Preuß, Kühne, Födisch, Poenicke, Schütz

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81