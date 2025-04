Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Julius Sahr und sein Team SV Allemannia 08 Jessen gegen den SV Blau-Rot Coswig – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Jessen/MTU. Die 93 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus Coswig mit 4:0 (1:0) deutlich.

Michel Nick Wedmann (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte zweimal Gelb ein (40.). Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philip Olexy den Ball ins Netz.

SV Allemannia 08 Jessen in Minute 59 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Enzo Rehain ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 22

Nach wenigen Momenten gelang es Rehain, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Blau-Rot Coswig

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Dietel (59. Krause), Sachse (86. Thoß), Schramm, Askar (77. Heinrich), Michlick, Schüler, Ockler (86. Post), Winter, Olexy, Wedmann (77. Rehain)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert, Barth, Scheller, Fischer (70. Ziem), Weber, Ziem (86. Kanzenbach), Löwe, Plotz, Saage (64. Ziem), Meyers

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (33.), 2:0 Philip Olexy (59.), 3:0 Enzo Rehain (84.), 4:0 Enzo Rehain (85.); Schiedsrichter: Andreas Heinrich (Sandersdorf); Assistenten: Niklas Vökler, Ralf Wanderer; Zuschauer: 93