Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der SV Allemannia 08 Jessen von Trainer Julius Sahr aus dem Duell mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Jessen/MTU. Die 81 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Heinze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.

SV Allemannia 08 Jessen in Minute 64 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

33 Minuten nach der Pause konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Böhme (61. Krause), Heinrich, Wedmann, Quinque, Alalawi, J. Michlick, Weidmann, M. Michlick (80. Sachse), Heinze (80. Schüler), Olexy (80. Michalke)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Bilke, Krott (73. Howe), Gröber, Kühne, Kirschke, Schütz, Oberländer, Preuß, Poenicke, Födisch

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81