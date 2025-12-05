Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Trainer Julius Sahr feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Friedersdorf mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Jessener gewannen deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Friedersdorf.

Jannik-Noah Winter (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – J. Michlick, Krause (46. Alalawi), Peinl (43. Wedmann), Quinque (68. Sachse), Olexy, Winter (82. Michalke), Heinrich, M. Michlick (77. Böhme), Weidmann, Heinze

SV Friedersdorf: Fleischer – Walter, Kökel (72. Rohde), Stolzenhain (75. Rickelt), Seiring, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Vereshchaka, Janssen, Mühlbauer, Mieth, Jefkay

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37