Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Pratau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Thomas Berger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Zabel den Ball ins Netz.

Minute 24: Dessauer SV 97 I baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I kassierte einmal Gelb. Der SV Blau-Rot Pratau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marc-Lucas Tempel. Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Minute 53: Dessau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Eckersberg ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 27

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Mutee Abdulkarim kam rein für Luca Maximilian Dieckow und Matin Yousef für Philipp Markert. Auf der Gastseite sprangen Kevin Krohn für Daniel Müller und Mathias Lehniger für Dimo Bullert ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 73. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Elshan Abaszada (Dessau) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Pratau

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Markert (78. Yousef), Dieckow (67. Abdulkarim), Merkel, Brenner, Kieseler, Eckersberg, T. Berger (6. Richter), Schweininger, Zabel (84. Abaszada), Von Klöden

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Al Fadel Al Mahamid (88. Richter), Göhlert, Schönebeck, Mainka (80. Hanke), Hartkopf, Baade, Bullert (78. Lehniger), Gallin, Müller (71. Krohn), Bundemann

Tore: 1:0 Thomas Berger (3.), 2:0 Max Zabel (24.), 3:0 Martin Eckersberg (53.), 4:0 Elshan Abaszada (90.); Schiedsrichter: Tonio Petzsch (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Fynn Stahnke; Zuschauer: 30