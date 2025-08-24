Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber SV Allemannia 08 Jessen gegen die SV Germania 08 Roßlau ein 3:3 (1:2)-Unentschieden.

Jessen/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Allemannia 08 Jessen und die SV Germania 08 Roßlau ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Paul Ulrich Hanke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Felix Möbius der Torschütze (33.).

Tor Nummer drei schoss Jannik-Noah Winter für Jessen (45.+2.). Es blieb spannend. Paul Ulrich Hanke traf für Roßlau (47). Michel Nick Wedmann traf für Jessen (68). Spielstand 3:2 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte einmal Gelb.

Das rettende Tor für den SV Allemannia 08 Jessen fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Wedmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Jessener Team errang (75.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Allemannia 08 Jessen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Germania 08 Roßlau

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Sachse (56. Ockler), Heinze (62. Böhme), Winter, Alalawi, Wedmann (80. Michalke), Quinque (83. Askar), M. Michlick, Peinl (56. Schüler), Weidmann, J. Michlick

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph (76. Kagelmacher) – Franzel, Seiffert (85. Marzian), Hanke (89. Deux), Klausnitzer, Lorenz, Fleischer (46. Ruge), Berke, Hagendorf, Mieth, Möbius (80. Reichardt)

Tore: 0:1 Paul Ulrich Hanke (30.), 0:2 Felix Möbius (33.), 1:2 Jannik-Noah Winter (45.+2), 1:3 Paul Ulrich Hanke (47.), 2:3 Michel Nick Wedmann (68.), 3:3 Michel Nick Wedmann (75.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Thomas Doczekala, Franz Deutschbein; Zuschauer: 147