Jessen/MTU. Der SV Allemannia 08 Jessen und die SV Germania 08 Roßlau haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:2).

Paul Ulrich Hanke (SV Germania 08 Roßlau) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Felix Möbius den Ball ins Netz (33.).

Tor Nummer drei schoss Jannik-Noah Winter für Jessen (45.+2.). Es blieb spannend. Paul Ulrich Hanke traf für Roßlau (47). Michel Nick Wedmann traf für Jessen (68). Spielstand 3:2 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Wedmann (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Jessen erzielen (75.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Jessener sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Germania 08 Roßlau

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Peinl (56. Schüler), Weidmann, M. Michlick, Wedmann (80. Michalke), Alalawi, Heinze (62. Böhme), J. Michlick, Quinque (83. Askar), Sachse (56. Ockler), Winter

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph (76. Kagelmacher) – Klausnitzer, Möbius (80. Reichardt), Fleischer (46. Ruge), Mieth, Franzel, Berke, Seiffert (85. Marzian), Hagendorf, Hanke (89. Deux), Lorenz

Tore: 0:1 Paul Ulrich Hanke (30.), 0:2 Felix Möbius (33.), 1:2 Jannik-Noah Winter (45.+2), 1:3 Paul Ulrich Hanke (47.), 2:3 Michel Nick Wedmann (68.), 3:3 Michel Nick Wedmann (75.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Thomas Doczekala, Franz Deutschbein; Zuschauer: 147