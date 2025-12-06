Der SV Blau-Rot Coswig erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen das Team aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jan-Erik Bergt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Coswiger legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Jean-Pascal Körner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für SV Blau-Rot Coswig – 42. Minute

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (82.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (85. Kanzenbach), Scheller, Weber (88. M. Seifert), Körner (78. Fischer), J. Seifert, Hoffmann (71. Ziem), Bergt, Warnecke, Kuschert, Ristok

SV Seegrehna: Janihsek – Schüler, Jäckel, Böhme (30. Schenke), Geißler, Kruse, Raiskup (78. Poppe), Furchner (57. Fricke), Gäbelt, Ruprecht, Thauer

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48