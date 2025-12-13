Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 65 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 65 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Achilles den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt mit 2:0 – 78. Minute

Schon fünf Minuten später konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Schneidewind, Zagiev (55. Nelles), Mißner, Tran Nguyen Gia, Pabstmann (84. Mewes), König (77. Achilles), Erler (84. Ristok), Potapenko, Sumka, Riediger

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körner (66. Weber), Schmidt, Ristok, Bergt, Guroll, Scheller (83. Seifert), Warnecke, Seifert, Kuschert, Gliese (66. Schölzel)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65