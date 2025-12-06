Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Eric Landgraf für Kochstedt traf und in Spielminute 15 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Laszlo Csehil der Torschütze (67.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Kochstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Davey-Jerome Richter (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kochstedt erreichen (90.+3). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Friedrich (71. Hajowsky), Buschmann, Zabel, Landgraf (57. Streuber), Richter, Ihbe, Strokosch (61. Krüger), Böhme, Hensen, Zuchowski

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Tran Nguyen Gia, Nelles (80. Achilles), Jentzsch (61. Schneidewind), Riediger, König, Strobel, Eberhard, Pabstmann (71. Kirchhoff), Mißner, Csehil

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35